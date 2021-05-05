Москва, , 09:59 — REGNUM В настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Турции, Бразилии, Индии и Швеции мира резко ухудшилась.

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Так, в Турции с 4 мая ужесточили связанные с пандемией меры карантина и с 7 мая всем торговым предприятиям в стране, в том числе и сетевым магазинам, запрещается продавать товары, кроме предметов первой необходимости.

Также на прошлой неделе в Бразилии было выявлено три новых штамма коронавируса, в их числе южноафриканской и амазонской мутации.

«У нас сложился «идеальный шторм», поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше», — заявил 4 мая РИА Новости профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес.

Кроме того, накануне число выявленных носителей SARS-CoV-2 в Индии превысило 20 млн человек. В стране наблюдается острая нехватка кислорода, лекарств и вакцин, а медучреждения не справляются с количеством заболевших COVID-19.

Помимо этого, ранее в Швеции было выявлено свыше 5,9 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 среди пациентов, сделавших хотя бы одну прививку от COVID-19.

Отметим, по данным по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, в настоящее время в мире выявлено в общей сложности 154 336 761 носителя коронавируса за все время пандемии.