Сеул, , 10:00 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 62 507 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 5 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 530 014 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 6,9%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране получили 1 896 922 человека, а препаратом Pfizer — 1 633 092 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получил ещё 31 159 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 298 192 человека.

Между тем за сутки в стране было зарегистрировано 625 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 18 110 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на три человека, до 88 человек.