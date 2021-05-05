Ижевск, , 09:50 — REGNUM В Удмуртии организована доследственная проверка по публикации одного из местных СМИ о падении дерева в непосредственной близости от людей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

В публикации указано, что инцидент произошел в Глазове возле одного из перекрестков. Дерево упало на линию электропередачи, а рядом находилась женщина с двумя детьми. В результате провода ЛЭП оборвались, создав угрозу жизни и здоровью находящихся рядом граждан.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, 1 мая в Ижевске на улице Металлистов из-за порывистого ветра на пожилую женщину рухнуло дерево. 75-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Накануне стало известно, что женщина скончалась в больнице.