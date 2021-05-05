Усольский район, Иркутская область, , 09:49 — REGNUM В Иркутской области, где в настоящее время действует особый противопожарный режим, подросток спалил порядка 200 га лесной площади, разозлившись, что его никто не хотел подвозить на попутках.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ, инцидент произошёл в Усольском районе между населенными пунктами Биликтуй и Большая Елань. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили вблизи трассы несколько очагов огня. Кроме того, оперативники обратили внимание на 18-летнего парня, который вел себя подозрительно. В ходе опроса выяснилось его вероятная причастность к возгоранию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая на территории южных, центральных и западных районов Иркутской области действует особый противопожарный режим. Только за сутки 2 мая в лесном фонде Приангарья обнаружено и ликвидировано три пожара общей площадью более 20 га.

Читайте также: В Приангарье оштрафованы первые нарушители противопожарного режима