Душанбе, , 09:46 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 9 мая примет участие в Параде Победы в Москве. Об этом сегодня, 5 мая сообщила пресс-служба президента Таджикистана.

Сообщается, что глава Таджикистана утром 9 мая проведет торжественные мероприятия в парке Победы в Душанбе, а затем сразу же вылетит в Москву, где примет участие в параде Победы в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Таким образом, Рахмон станет единственным иностранным лидером, который будет присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в этом году приглашения иностранным лидерам на парад Победы в Москве не рассылались, однако это не значит, что главы иностранных государств не могут приехать по собственной инициативе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Ферганской долине вспыхнул конфликт между гражданами Киргизии и Таджикистана из-за водных ресурсов. В конфликт быстро вовлеклись военные, что привело к боям в приграничных районах. Ччерез несколько дней конфликт удалось купировать, однако обстановка остается напряженной.