Бишкек, , 09:45 — REGNUM Конституцию Киргизии в новой редакции, принятой на референдуме 11 апреля 2021 года, подписал президент республики Садыр Жапаров. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

Сегодня, 5 мая, Жапаров выступил с посланием народу Киргизии. Перед выступлением глава государства подписал конституцию и закон «О конституции Киргизской Республики».

«Сегодня я, волею судьбы стою перед вами, подписав основной закон ­­ — конституцию Кыргызской Республики!» — сказал Жапаров в начале своего обращения.

В своем выступлении он обратил внимание на некоторые новые положения в основном законе страны. В частности, глава государства отметил необходимость введения системы управления с учетом «природных характеристик киргизского этноса».

«Именно поэтому в конституции был закреплен институт Курултая», — сказал Жапаров.

Отметим, курултай определен в новой конституции Киргизии как высший совещательный, консультативный и координирующий орган народовластия.