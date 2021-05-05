Тосно, Ленинградская область, , 09:51 — REGNUM Двое подростков погибли, еще один оказался в больнице после квартирного пожара в поселке Федоровское Тосненского района Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело, причины трагедии выясняются. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленобласти.

Двое подростков погибли в квартирном пожаре в Ленобласти. Пресс-служба СК по ЛО

ЧП произошло вечером 4 мая. Компания мальчиков в возрасте 14−16 лет отдыхала в двухкомнатной квартире, принадлежащей родителям одного из подростков. По предварительной версии, ребята решили приготовить еду на плите и вскоре начался пожар. В результате на месте происшествия погибли двое подростков, 15 и 16 лет, еще один получил ожоги и был госпитализирован в больницу. Двое других детей были эвакуированы спасателями.

По факту трагедии начата прокурорская проверка, а СУ СКР по Ленобласти возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). На место происшествия под руководством заместителя руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

«Следователями проверяются различные версии происшествия, назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, пожаротехническая экспертизы, допрашиваются очевидцы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, в том числе — причины пожара и лиц, виновных в произошедшем», — утончили в ведомстве.

Видео: пресс-служба СУ СКР по ЛО