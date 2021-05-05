Пермь, , 09:42 — REGNUM В Перми 7 мая завершится отопительный сезон, сообщает пресс-служба мэрии.

Решение об отключении отопления принято, соответствующее постановление подписал глава города. С 7 мая теплоснабжающие организации города приступят к последовательной остановке оборудования. При этом всем поставщикам тепла рекомендовано обеспечить возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы в случае понижения температуры воздуха ниже +8°C.

Стоит отметить, в муниципалитете планировали завершить отопительный сезон не ранее 11 мая. Однако установившаяся теплая погода внесла свои коррективы.