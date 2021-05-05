Ижевск, , 09:41 — REGNUM В Ижевске из-за скачка напряжения в электросети возникли перебои с подачей воды и тепла, особенно в Устиновском районе города. Об том сообщил замглавы администрации столицы Удмуртии по строительству и ЖКХ на своей странице в социальной сети.

Он пояснил, что на некоторых ЦТП (центральных и тепловых пунктах), а также водонапорных механизмах скачок спровоцировал выход автоматики из строя.

В настоящее время аварийные бригады «Ижводоканала» и ПАО «Т Плюс» работают над восстановлением тепло‑ и водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне компания «Удмуртэнерго» (входит в структуру «Россети Центр и Приволжье») ввела режим повышенной готовности в связи с усилением западного ветра до 24 м/с. Организован оперативный обмен информацией с правительством республики, региональным управлением МЧС и главами муниципалитетов. Подготовлены для устранения нештатных ситуаций 113 аварийных бригад в составе 544 человека и 177 единиц техники.