Владикавказ, , 09:39 — REGNUM В Северной Осетии к 9 мая запустили исторический трамвай «Победа». Он будет курсировать по улицам города Владикавказа с 5 по 16 мая, сообщили в управлении культуры города.

Стилизованный под кинозал кинотрамвай будет создавать атмосферу прошлых лет. А его пассажиры смогут проникнуть полностью в эти времена благодаря кинофильмам о Великой Отечественной войне.

«Снаружи трамвай оформлен в соответствии с тематикой праздника, а в салоне атмосферу будут поддерживать хорошо знакомые и любимые фильмы о Великой Отечественной войне»,— говорится в сообщении администрации Владикавказа.

За вечер трамвай «Победа» будет делать два круга — каждый по полтора часа. Он будет отправляться с остановки «26 школа» по проспекту Коста в 18:00 и финишировать здесь же.