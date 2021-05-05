Детройт, США, , 10:01 — REGNUM Баскетбольный клуб «Шарлотт Хорнетс» переиграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась победой гостей со счётом 99:102.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Пистонз» Хамиду Диалло, который набрал за игру 35 очков.

У «Шарлотт» самым результативным оказался разыгрывающий Ламело Болл, сумевший набрать во встрече 23 очка.

Отметим, в следующем матче «Шарлотт», проигравший прошлую встречу, 7 мая встретится с клубом «Чикаго Буллз». «Детройт» потерпел четвертое подряд поражение в этот же день сыграет с командой «Мемфис Гриззлиз».