Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО, Екатеринбург) второй раз запланировали акарицидную обработку. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

В первый раз мероприятие намеревались провести 30 апреля 2021 года, однако из-за погодных условий (в тот день в городе шли поочерёдно дождь, град и снег) обработку от клещей отменили.

Из-за проведения работ парк закроют для посетителей 5 мая с 9:00 до 15:00 (время местное). «Транзитным пешеходам пройти можно», — уточнили в ЦПКиО. А 5, 6 и 7 мая в парке нельзя будет выгуливать собак.

Как сообщало ИА REGNUM, клещи в 2021 году проснулись в Свердловской области позже обычного из-за затянувшихся холодов.

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