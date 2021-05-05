5 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 14:27 — REGNUM В течение последних пяти лет под предлогом переворота 15 июля 2016 г. в отставку был отправлен каждый второй генерал турецкой армии, или 50% всех генералов, и 90% штабных офицеров, большинство из них были арестованы. Армия была сформирована в соответствии с режимом Партии справедливости и развития (ПСР). В новом государственном строе на военных постоянно оказывается давление, их постоянно подвергают «публичным поркам» и задействуют в зарубежных операциях. Эти изменения в турецких вооруженных силах постоянно обсуждаются в социальных сетях.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналист Адем Явуз Арслан опубликовал исследовательскую статью, описывающую изменения в вооруженных силах Турции (TSK).

@ademyarslan: «Армия Эрдогана» находится на финишной прямой. Очень давно в турецких вооруженных силах была запланирована «большая чистка и последующее создание национальной армии, достойной правителя». Из армии было уволено 90% влиятельных офицеров. Этим летом, до заседания высшего военного совета, в гроб с армией забьют последние гвозди».

@ademyarslan: «Во Дворце правит разведка (MİT), и в этой новой Турции нет места для турецких вооруженных сил. Эрдоган строит новый режим и уже вышел на финишную прямую. Главным препятствием на этом пути для него были турецкие вооруженные силы. И их он умело парализовал заговором по перевороту 15 июля 2016 г.»

Попытка военного переворота в Турции (2016) (сс) enesnişancı

Эту точку зрения поддерживает информационный портал Berlin Yeni Medya («Новые медиа Берлина») в двух твитах:

@BerlinYeni: «Закрыто 2761 государственное учреждение и организация. Лишены званий 3213 высокопоставленных сотрудников. Было уволено 125 678 государственных служащих, 2077 человек были выведены из состава вооруженных сил Турции, 1243 человека были восстановлены в должности».

@BerlinYeni: «Число непосредственно пострадавших — 25 000. Если добавить к вышеуказанным цифрам количество учеников, чьи школы были закрыты либо признаны недействительными их дипломы, в том числе курсантов военных училищ и полицейских школ, а также лиц, пострадавших от законодательных декретов в других государственных и частных учреждениях, то число непосредственных пострадавших составит 250 тысяч человек».

Пользователь с ником Лаванда поддерживает сообщения Berlin Yeni Medya, публикуя в ответ три твита:

@16nbmf: «В одном документальном фильме показали интервью с председателем партии «Родина» Догу Перинчеком. В нём Перинчек говорит, что до событий 15 июля 2016 г. от близких к нему генералов он узнал о предстоящем военном перевороте и что ПСР узнала об этом из газеты Yeni Şafak, а также от российского политика Александра Дугина».

@16nbmf: «Перинчек подчеркнул, что имена тех, кто был исключен из турецких вооруженных сил (TSK) после 15 июля, были внесены в составленные им списки и что эти имена совпадают с именами осужденных за попытку государственного переворота».

@16nbmf: «Отметив, что Турция сблизилась с Россией после 15 июля, Перинчек подчеркнул, что приобретенные у России системы обороны С-400 являются мерой против возможного нападения со стороны НАТО и Америки».

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Депутат от Демократической партии народов (ДПН) и правозащитник Омер Фарук Гергерлиоглу в своем аккаунте пишет следующее:

@gergerliogluof: «До того как законодательные декреты получили широкое применение, увольнения начались по приказу министра, единовременно было уволено 150 человек. Незаконный произвол во всех смыслах бьет по обществу».

Хакан Кара в ответ на это публикует свое сообщение:

@yesillisey: «Увольнения отныне производятся с одобрения министра, а не на основании законодательного декрета. Только после окончания режима чрезвычайного положения из турецких вооруженных сил было уволено около 1200 человек».

Некоторые подписчики в социальных сетях связывают этот вопрос с SADAT, международной консалтинговой компанией в области обороны, которая является военной организацией, базирующейся в Турции и воспринимаемой как личная армия президента Эрдогана:

Газета Sözcü со своего аккаунта пишет следующее:

@gazetesozcu: «Председатель «Хорошей партии» даже назвал одну из организаций, которая якобы создаст новую неразбериху, — это САДАТ! Это международная консалтинговая компания в области обороны, возглавляемая отставным бригадным генералом Аднаном Танрыверди».

Журналист Шерафеттин Турпчу комментирует это следующим образом:

@s_turpcu: «Председателем САДАТа является главный советник высшей инстанции Турецкой Республики, вот до чего докатилась страна! Утверждается, что САДАТ (Международная консалтинговая компания в области обороны) представляет собой военизированную силу ПСР, личную вооруженную армию Эрдогана!»

Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития Tccb.gov.tr

На это пользователь Гюльгюн Энгин отвечает:

@fgulgunengin: «В администрацию президента на пост главного советника был назначен учредитель Международной консалтинговой компании в области обороны САДАТ Аднан Танрыверди».

Букет Беркок в ответ на это пишет следующее сообщение:

@BuketBerkok: «Оказывается, новую конституцию пишет Международная консалтинговая компания в области обороны (САДАТ)… А что там насчет гражданской конституции?»