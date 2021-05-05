Ульяновск, , 09:37 — REGNUM Ипподром в Ульяновске, который находится в федеральной собственности, может быть передан «на баланс региона». Об этом сообщает на своей странице в «Фейсбуке» врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

Руководитель региона по итогам посещения ипподрома констатировал, что «инфраструктура отстаёт лет на 30 от существующих реалий» и его состояние «оставляет желать лучшего». Врио губернатора уверен, что ипподром, который сейчас находится в федеральной собственности, мог бы стать «местом притяжения для жителей и гостей» области.

«Договорились, что проработаем с Минсельхозом РФ возможность передачи объекта на баланс региона. Это позволит нам решать вопросы финансирования и улучшения материально-технической базы ипподрома», — написал Алексей Русских.

Как сообщало ИА REGNUM, ипподромы в регионах переживают непростые времена. В частности, 31 марта из-за 1,8 млн рублей долга частично остался без тепла ипподром Ижевска, а в Пятигорске налоговая служба обратилась с банкротным иском к ООО «Пятигорский ипподром», заявив о задолженности в размере 16,5 млн рублей.