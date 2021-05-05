Вашингтон, 5 мая, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Количество нарушений со стороны российских сил в период с 1 января по 31 марта на северо-востоке Сирии выросло по сравнению с прошлым кварталом, однако в целом они придерживались механизма деконфликтинга. Об этом 5 мая говорится в квартальном отчете генерального инспектора минобороны США ШонаО'Доннелла.

Mil.ru Военная полиция России в Сирии

«Коалиция сообщила, что российские силы хотя и соблюдают в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции, продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности», — говорится в отчете.

Также в нем указывается, что российские силы, правительственные войска Сирии и турецкие военные проводили в течение данного времени операции против ИГ и при этом «мешали коалиции и «Сирийским демократическим силам»».

Как сообщало ИА REGNUM, апреля стало известно, что Сирия требует от США компенсации ущерба за все потери и разрушения, спровоцированные политикой Вашингтона, а также американской агрессией и оккупацией.