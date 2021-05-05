Пермь, , 09:32 — REGNUM Пермский край объявил аукцион на поставку десяти компьютерных томографов (КТ). Ими оснастят медицинские модули — специальные быстровозводимых помещения, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Модули устанавливаются рядом с медучреждениями, в случаях, когда в здании нет возможности разместить крупногабаритное оборудование. Расширение материальной медицинской базы позволит улучшить условия для маршрутизации на диагностику пациентов с подозрением на COVID-19 .

Начальная (максимальная) цена контрактов составляет 596 млн рублей. Источником финансирования является федеральный бюджет.

Новые томографы поступят в городские больницы Кунгура, Соликамска, Чусового, а также в стационары и поликлиники Перми, Добрянского, Лысьвенского, Октябрьского, Верещагинского городских округов.

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