Тюмень, , 09:32 — REGNUM Тюменский производитель «каменного» пряника, попавшего в подарочный набор ветерана, считает аферистами авторов видео, распространённого в социальных сетях. Об этом он заявил изданию «Наш город».

Напомним, 4 мая в Тюменской области разразился скандал из-за видео, выложенного в социальные сети родственниками 94-летней женщины-ветерана, которой в подарочном наборе от губернатора Тюменской области Александра Моора попался чёрствый пряник ишимского производителя «Сибирское лукошко». Согласно маркировке на упаковке, пряник изготовлен 20 марта 2021 года. Однако его невозможно разрезать ножом.

«Мы уже пытались здесь уже отрубить кусок. Этот пряник, наверное, нужно отправить губернатору обратно. Пусть сам с этим пряником чай пьёт», — резюмирует на видео родственница женщины-ветерана.

«Не могу назвать авторов другим словом кроме как аферисты. На видео женщина достает из упаковки половину пряника. То есть они его открыли, он у них сколько-то пролежал. Если оставить молоко без упаковки, то оно быстро скиснет, так же и здесь — упаковка была вскрыта», — прокомментировал скандальное видео производитель пряника из Ишима Владимир Лукошин.

Как ранее отмечалось, ишимский сувенирный пряник в подарочные наборы для ветеранов входит третий год подряд и жалоб на его качество не было. В 2021 году более 6,3 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников в течение апреля получили продуктовые праздничные наборы, собранные с учётом пожеланий ветеранов.

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