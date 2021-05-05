Красноярск, , 09:31 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Красноярского края отчитались о доходах за 2020 год.

Согласно сведениям о доходах, опубликованным на сайте краевого парламента, самым богатым по итогам прошлого года стал руководитель фракции КПРФ Александр Бойченко. Он заработал 70 434 244,13 рубля (70,4 млн). Ему принадлежат жилой дом площадью 372,3 кв. м, три земельных участка (339 900 кв. м, 1 042 600 кв. м и 2 520 000 кв. м), три моторные лодки, катер «Хивус-10», несколько легковых прицепов, легковые автомобили ВАЗ-21 063, ВАЗ-21 061, ВАЗ-21 093 и Nissan Patrol, грузовой автомобиль ЗИЛ-496 701. Его супруге, заработавшей за 2020 год 2,35 млн рублей, принадлежат четыре земельных участка площадью от 23 кв. м до 1167 кв. м, несколько жилых строений на садовых земельных участках, четыре квартиры (от 36,5 до 157,2 кв. м), гараж.

На втором месте — Артур Мкртчян («Единая Россия») с годовым доходом 49 434 728,19 рубля (49,4 млн). У него есть десять земельных участков, жилой дом площадью 367,8 кв. м, десятки нежилых помещений и зданий, сооружения, помещения, автофургон, различные автомобили, мотоцикл, гидроцикл, водный транспорт, минипогрузчик, экскаватор-погрузчик, каток и другой транспорт. Супруга Мкртчяна заработала 64,9 млн рублей. Ей принадлежат квартира, помещение, доли в нежилых помещениях, четыре нежилых здания и четыре земельных участка, четыре автомобиля ГАЗ ГАЗель Next.

В ТОП-3 богатейших депутатов краевого Заксобрания также вошёл Роман Гольдман («Единая Россия»). Он заработал за 2020 год 30 567 786,91 рубля (30,57 млн). Список принадлежащих ему земельных участков занимает три страницы. Также ему принадлежат автомобили Mercedes-Benz S500, Ford Ranger, Toyota Hilux, снегоболотоход.

Самыми бедными депутатами стали Дмитрий Жулев (ЛДПР), задекларировавший нулевой доход, и Владимир Чернышенко («Единая Россия») с доходом 231 315,83 рубля.

Читайте также: Депутаты Госдумы от Красноярского края за год разбогатели

Читайте также: Обеднел и разбогател: сколько заработали сенаторы от Красноярского края

Как сообщало ИА REGNUM, за 2019 год Александр Бойченко заработал 29,36 млн рулей, Артур Мкртчян — 56,37 млн, Роман Гольдман — 51,2 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Известны доходы богатейшего депутата Красноярского края