Саратов, , 09:52 — REGNUM В Саратовской области за минувший день положительные тесты на коронавирус подтвердились у 127 жителей, при этом наибольшее количество заболевших (45 человек) зарегистрировано в возрастной группе старше 60 лет. Всего по состоянию на 5 мая подтверждено 59 662 случая заражения. Выздоровели за сутки 109 пациентов, за все время — 54 099 человек. Скончались 945 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре выявили 57 случаев заражения, в Балаковском районе — 19, остальные — в других муниципалитетах региона. Пневмония диагностирована у 20 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в очередной раз продлен режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет. Особый режим для населения этой возрастной группы действует до 24 мая.

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