Варшава, , 09:31 — REGNUM 4 мая министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время брифинга сообщил, что в Польше подтверждены две вспышки индийской мутации коронавируса. Об этом передает Polskie Radio.

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По словам министра, в окрестностях Варшавы и Катовице выявлено 16 случаев заражения индийским штаммом.

«К этому времени исследованы 14 образцов из этих двух очагов, которые подтверждают, что это — индийский штамм. В общей сложности, к этому времени зафиксированы 16 случаев заражения индийской мутацией коронавируса», — сказал Недзельский.

При этом он пояснил, что вышеуказанное количество инфицированных включает два случая заражения родственников дипломата, который вернулся из Индии.

Адам Недзельский подчеркнул необходимость особого внимания к новым мутациям коронавируса, напомнив, что третья волна пандемии была вызвана именно британским штаммом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее индийский штамм коронавируса в Польше подтвердился только у польского дипломата и членов его семьи, эвакуированных из Индии. Он и члены его семьи — беременная жена и четверо детей — заразились COVID-19 и выразили опасение, что в Индии им не смогут оказать медицинскую помощь, потому что там тяжелая эпидемическая ситуация и перегруженные больницы. В системе здравоохранения Польши республики поставили задачу не допустить распространения этого штамма от прибывших и изолировали их.