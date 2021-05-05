Магас, , 09:29 — REGNUM Самые низкооплачиваемые учителя России проживают на Северном Кавказе. В трех субъектах СКФО педагоги получают самую низкую заработную плату. Такие данные приводит «МК», проанализировав исполнение «майских» указов президента РФ Владимира Путина, которые он подписал девять лет назад. Согласно этим указам учительская зарплата не должна быть меньше средней по субъекту РФ.

Наименьшая средняя зарплата в 2020 году была зафиксирована у учителей Ингушетии. Она составила всего 23 671 рубль. Немногим больше получали в прошлом году педагоги Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии: 24 096 рублей и 24 339 рублей соответственно.

В 2020 году менее 30 тыс. рублей в среднем получали учителя в 26% регионах России. От 30 до 50 тыс. рублей платили в 43,5% субъектах РФ. Больше 50 тыс. рублей получали педагоги в регионах Крайнего Севера, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.