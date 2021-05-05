Иркутск, , 09:29 — REGNUM Значение максимального уровня воды в Байкале повысили на 85 см по сравнению с прошлым годом. Теперь это 457,85 м. В соответствующем постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации, в частности, сказано, что такой уровень будет соответствовать предельному нормативному уровню безопасности хозобъектов и гидротехнических сооружений.

Минимальное значение уровня Байкала утверждено на отметке 455,54 м. Уровень позволит обеспечить устойчивое тепло‑ и водоснабжение населения и объектов промышленности в нижнем бьефе Иркутской ГЭС.

«Постановление содержит именно те значения уровня Байкала, которые пробивают энергетики. В начале года им не удалось узаконить их «бессрочно». Приняли на 2021 год, повторив опыт нескольких последних лет», — пояснил иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях Виталий Рябцев побывал на месте и выяснил, почему при повышенной водности Байкала сброс воды стали производить минимальный: на берегах Ангары появились дорогие особняки.

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