Нью-Йорк, США, , 09:31 — REGNUM Почти каждый пятый ребёнок в возрасте до 5 лет в КНДР отстаёт в развитии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на совместный отчёт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец 2020 года на отстающих в развитии северокорейских детей в возрасте до 5 лет приходилось 18,2% (317 800 человеек), что на 7,9% меньше, чем в 2012 году.

Отмечается, что несмотря на то, что показатель опустился, он по-прежнему не соответствует международным стандартам.

Доля детей в возрасте до 5 лет с избыточным весом составила 1,9% (33 200 человек), что на 0,6% больше, чем в 2012 году.

В отчёте также отмечается, что ситуация с COVID-19 усугубляет продовольственную ситуацию, ограничивая доступ детей к полноценному питанию и нормальной физической активности.