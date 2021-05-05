Вашингтон, 5 мая, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках своей поездки по Европе в июне 2021 года. Об этом Байден заявил на пресс-конференции в Белом доме 4 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

Журналисты спросили Байдена, предлагает ли он российскому лидеру Владимиру Путину провести двусторонние переговоры на высшем уровне в июне, когда президент США поедет в Европу на саммит военного блока НАТО и встречу «Большой семерки».

«В этом заключаются мои надежда и ожидание. Мы над этим работаем», — ответил Байден.

Напомним, что ранее Байден в одном из телефонных разговоров с Путиным предложил российскому лидеру провести переговоры по всему комплексу российско-американских соглашений. Президент России с радостью согласился.

Позднее в Белом доме пояснили, что Байден предложил Путину встретиться летом в третьей стране. Известно, что саммит «Большой семерки» состоится 11−13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора — 14 июня в Брюсселе.