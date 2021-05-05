Киев, 5 мая, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Население Украины находится в нищете из-за отсутствия качественной декоммунизации. Об этом заявил украинский политолог, директор «Центра стратегических разработок» Андрей Ницой в эфире телеканала «НАШ».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность на Украине

«Это функция государства — что-то запрещать, а что-то разрешать. …нам надо проводить политику не только декоммунизации, но и деколонизации. Декоммунизация — это маленький, первый этап широкой политики, которую мы не провёл», — сказал он.

Эксперт считает, что из-за отсутствия декоммунизации государство провело «варварскую приватизацию», создав тем самым группы олигархов.

«Потому что у нас не была проведена качественная декоммунизация, и не начался процесс деколонизации», — подчеркнул Ницой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко призвал декоммунизировать национальную кухню и обложить налогами «советские» блюда.