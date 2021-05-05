Ванкувер, Канада, , 09:26 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» уверенно обыграл команду «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере и закончилась в пользу гостей со счетом 1:4.

В составе «победителей голами отличились оформивший в матче дубль немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль (35-я минута и 38-я, при игре 4×3), Эван Бушар (40-я, в большинстве) и Дарнелл Нурс (55-я).

Автором единственной шайбы «Ванкувера» стал Брок Бёзер (1-я).

Российский защитник «Кэнакс» Дмитрий Куликов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем мачте «Эдмонтон», одержавший третью подряд победу, 7 мая снова сыграет с «Ванкувером», потерпевшим шестое поражение подряд.