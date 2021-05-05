Ташкент, , 09:25 — REGNUM Министерство обороны Узбекистана назвало безосновательными опасения СМИ о возможном вводе российских войск и создании военной базы. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанского оборонного ведомства.

«Муссирование слухов о возможном вводе российских войск в Узбекистан, а также о возможном вмешательстве Узбекистана в военные конфликты России являются безосновательными», — говорится в сообщении.

В министерстве обратили внимание на сообщения в сети, которые возникли после визита министра обороны России Сергея Шойгу в Узбекистан в конце апреля 2021 года.

Миноборны обратило внимание, что оборонная доктрина Узбекистана исключает размещение иностранных военных баз на территории республики. Кроме того, вооруженные силы Узбекистана не участвуют в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.

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