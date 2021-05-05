Черноземельский район, , 09:24 — REGNUM В Республике Калмыкия двое детей-сирот ждут положенного жилья в течение нескольких лет. Льготники обратились в прокуратуру, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В ходе проверки, которая проведена в Черноземельском районе, выяснилось, что двоих местных жителей должны были обеспечить квадратными метрами в 2013 году и 2017 году. Однако квартиры они не получили до сих пор.

Прокуратура намерена через суд обязать министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия предоставить жильё детям-сиротам.