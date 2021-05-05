Чебоксары, , 09:23 — REGNUM В Чувашии, где полным ходом идут полевые работы, а в сельскохозяйственных организациях снижается количество техники, на полях выявлены болезни озимых культур. Об этом сообщается на сайте управления Россельхозцентра.

Обследование состояния озимых в Чувашии Cap.ru

Специалисты ведомства выборочно обследовали состояние посевов, выявив две болезни озимых зерновых культур. По данным управления, на площади 3,1 тыс. гектаров обнаружена снежная плесень, распространенность оценивается на уровне 2,8%. Хуже всего ситуация в Моргаушском районе, где на 10 гектаров озимой пшеницы поражение достигло 35%.

Распространенность склеротиниоза в среднем в Чувашии составила 4%. Максимальное распространение этой болезни выявлено в Аликовском районе, где поражены все 160 гектаров обследованной площади озимой пшеницы.

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В Россельхозцентре поясняют, что появлению склеротиниоза способствовали погодные условия (высокий снежный покров, позднее таяние снега), а также поверхностная обработка почвы, что привело к накоплению инфекции в почве. Склеротиниоз вызывает гриб Sclerotinia graminearum. Это приводит к отмиранию листьев зерновых культур, изреживанию травостоя, а иногда и к полной их гибели.

Напомним, под урожай 2021 года посеяно более 100,5 тыс. гектаров озимых зерновых. Из них состояние 66,1% оценивалось как хорошее, 31,9% — как удовлетворительное, 2% — как плохое.

Как сообщало ИА REGNUM, в сельскохозяйственных организациях Чувашии с 2017 года снижается количество специализированной техники — тракторов, комбайнов и машин для посева.

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