Озимые посевы в Чувашии поразила снежная плесень
Чебоксары, 5 мая, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Чувашии, где полным ходом идут полевые работы, а в сельскохозяйственных организациях снижается количество техники, на полях выявлены болезни озимых культур. Об этом сообщается на сайте управления Россельхозцентра.
Специалисты ведомства выборочно обследовали состояние посевов, выявив две болезни озимых зерновых культур. По данным управления, на площади 3,1 тыс. гектаров обнаружена снежная плесень, распространенность оценивается на уровне 2,8%. Хуже всего ситуация в Моргаушском районе, где на 10 гектаров озимой пшеницы поражение достигло 35%.
Распространенность склеротиниоза в среднем в Чувашии составила 4%. Максимальное распространение этой болезни выявлено в Аликовском районе, где поражены все 160 гектаров обследованной площади озимой пшеницы.
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В Россельхозцентре поясняют, что появлению склеротиниоза способствовали погодные условия (высокий снежный покров, позднее таяние снега), а также поверхностная обработка почвы, что привело к накоплению инфекции в почве. Склеротиниоз вызывает гриб Sclerotinia graminearum. Это приводит к отмиранию листьев зерновых культур, изреживанию травостоя, а иногда и к полной их гибели.
Напомним, под урожай 2021 года посеяно более 100,5 тыс. гектаров озимых зерновых. Из них состояние 66,1% оценивалось как хорошее, 31,9% — как удовлетворительное, 2% — как плохое.
Как сообщало ИА REGNUM, в сельскохозяйственных организациях Чувашии с 2017 года снижается количество специализированной техники — тракторов, комбайнов и машин для посева.