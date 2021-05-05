Ижевск, , 09:23 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 5 мая прививку от коронавируса сделали 93 945 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Второй компонент препарата получили 59 722 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За прошедшие дни был вакцинирован 6840 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 4202 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 мая в Удмуртии провели 1 073 548 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2074 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 2730 исследований.

Читайте также: Жители Удмуртии за сутки сдали около 2 тыс. тестов на коронавирус