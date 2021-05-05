Хабаровск, , 09:37 — REGNUM На набережной в Хабаровске 5 мая завершились работы по восстановлению ограждения, которое было разбито ледоходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Глыбы льда сломали четыре пролёта и четыре опоры, всего было порушено 12 метров ограждения.

«Пешеходная зона набережной им. Невельского приведена в первоначальное состояние. Жители и гости Хабаровска могут безопасно гулять по набережной Амура», — пояснили в министерстве культуры региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ледоход на реке Амур в Хабаровске 22 апреля добрался до самой верхней точки набережной в районе Утёса — огромные глыбы грязного льда проломили ограждение и вывалились на пешеходную зону.