Ижевск, , 09:20 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончался один человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

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Скончался мужчина в возрасте 81 года. Течение заболевания у погибшего сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 420 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 4 мая, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 842 человека, из которых шесть жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 5 мая в регионе выявили 42 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 48 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 006 случаев. Число активных носителей коронавируса в настоящее время составляет 2808 человек.

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