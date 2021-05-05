Кунгур, Пермский край, , 09:19 — REGNUM В Кунгуре Пермского края запертыми в квартире в доме по ул. Свердлова оказались двое маленьких детей. По тревожному сигналу выезжали спасатели, сообщает Кунгурская служба спасения.

Заблокированную дверь вскрыли при помощи слесарной инструмента. Из запертой квартиры вызволили годовалую девочку и двухлетнего мальчика.

По данным спасателей дети в медицинской помощи не нуждались. Оба ребенка переданы родителям.

С службе спасения напомнили, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра взрослых во избежание трагедии.