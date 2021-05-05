5 мая 2021 | Время чтения 13 мин

Есть такая поговорка: «Если выстрелить в историю из пистолета, она ответит выстрелом из пушки»

Григорий Ванин, , 10:05 — REGNUM Накануне Пасхи 28 апреля в городе-герое Киеве прошел так называемый марш вышиванок в честь дивизии СС «Галичина». В сообщениях официальных украинских СМИ аббревиатура СС не значилась. Дивизию преподносили как символ воинской доблести и славы для всех вооруженных сил современной Украины — ВСУ. Это не первая подобная акция украинских нацистов при поддержке государственной власти. Радикальный национализм стал официальной идеологией Украины сразу же после провозглашения ею своей независимости. Понадобились и символы украинского национального единства, героическое боевой прошлое нации.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Украинская преемственность

Это теперь давняя история. Но забывать ее нельзя, наблюдая за происходящим не только на Украине.

Идеология тотальной украинизации галицко-волынских русинов стала насаждаться гораздо раньше? перед Первой мировой войной в Австро-Венгрии. Русины-русняки-рутены, издревле считавшие себя русскими, подверглись геноциду со стороны австрийцев, венгров, поляков и самозваных украинцев, лояльных Австрийской короне. Вина русинов была только в том, что в историко-культурном плане они ориентировались всегда на Россию. А Россия считалась соперницей Австро-Венгрии и врагом Польши. Тогда и появились первые концлагеря смерти в Европе для русинов Талергоф и Терезин, в которых украинцы их вешали и расстреливали как предателей нации.

В советский период 20−30-х годов в УССР проводилась повальная насильственная украинизация в ходе общесоюзной кампании по так называемой коренизации населения. Это подпитывало националистические настроения, которые сливались с антисоветскими. Как следствие, общественное сознание республики в политическом смысле оказалось неоднородным.

В годы Великой Отечественной войны этот фактор был использован гитлеровцами для формирования из украинцев дивизии СС «Галичина» и других подразделений типа батальонов «Нахтигаль» и «Роланд», воевавших против Красной армии, другими словами, против большевиков, как тогда говорили.

Рейхсфюрер Генрих Гиммлер (на переднем плане) в сопровождении немецких офицеров перед дивизией СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

После войны остатки украинских нацистов обосновались в эмиграции в США, Канаде, ФРГ, Франции и в других странах. Активная их часть использовалась в подрывной деятельности спецслужб против СССР. На украинском языке с территории ФРГ велись радиопередачи с антисоветской пропагандой, нелегально засылалась на территорию Украины литература подрывного содержания, поддерживалась агентурная связь и подпольная сеть националистических организаций. Против боевых отрядов националистов войсковые операции велись до конца 1950-х годов.

Когда стал распадаться Советский Союз, антикоммунизм и антисоветизм стали стержнем идеологической пропаганды во всех республиках. Главным объектом критики сделали Сталина, с именем которого были связаны практически все победы и достижения СССР. Разрушая пропагандистские мифы КПСС, критики разрушали и образ своей страны, перечеркивали ее славную историю, разрывали преемственность поколений, без которой общество и государство деградируют.

Но главным в этом процессе стало то, что победители превратились в побежденных, а их враги стали героями. Такая вот произошла инверсия смыслов и символов, которая перекинулась сначала из Москвы и Ленинграда в республики и затем за границу. Антисоветизм переродился в русофобию, Сталина приравняли к Гитлеру, СССР назвали зачинщиком войны наравне с фашистской Германией.

На Украине 23 августва 1992 года в торжественной обстановке премьер в изгнании Украинской народной республики Николай Плавьюк передал первому секретарю ЦК компартии Украины — он же её первый президент — Леониду Кравчуку булаву, желто-голубой флаг Нижней Австрии, известный нам как национальный украинский флаг, и специальную грамоту о том, что Украина является преемницей УНР, а не УССР. То есть УНР, провозглашенной националистами более ста лет назад и не состоявшейся как государство.

США поддержали это движение на Украине и среди эмигрантов не только печеньками и долларами на Майдан (1995, 2013, 2014 гг.), но и кадрами.

Портрет Бандеры на здании Киевской городской администрации spoilt.exile

Таким образом, Украина отказалась от своего советского прошлого, объявила советское время оккупацией и преступным режимом. Тем самым была поставлена под сомнение законность передачи территорий РСФСР в состав УССР. Да и сам ленинградский мэр ученый-правовед Анатолий Собчак как-то заметил по этому поводу, что Украина должна была бы выходить из СССР в тех границах, в которых вошла, то есть в границах УНР.

На Пасху 2 мая в городе-герое Одессе горожане возложили цветы к Дому профсоюзов, где в 2014 году в результате столкновений в центре города и от пожара в здании погибли 48 человек. Националисты забросали здание, в котором были протестующие против госпереворота, бутылками с зажигательной смесью. Такие же садистские методы они применяли на майдане против беркутовцев, получивших приказ от тогдашнего президента Януковича не применять оружие даже для самозащиты.

В этот же день поминовения погибших, 2 мая радикалы-националисты провели свой марш в Одессе с позволения городской и центральной власти. За трагедию 2014 года никто не ответил. Власти не увидели в тех событиях состава преступления. Да и по-другому быть не могло. Нынешняя украинская власть установилась в результате государственного переворота и себя судить не будет.

Да, должностные лица во власти поменялись. А политика тоталитарной украинизации и радикального национализма остается неизменной.

На российских государственных ТВ-каналах много критики и упреков в сторону украинцев и практически нет никакого сочувствия остальному народу, попавшему в беду. Антисоветская идеология в РФ всё так же в ходу. Какие еще ядовитые плоды она нам преподнесет?

Обгоревший Дом профсоюзов в Одессе HOBOPOCC

Россия не Украина?

Леонид Кучма, один из самых благоразумных украинских политиков из бывших хозяйственников, написал книгу «Украина не Россия». В чем была мотивация такого литературного труда? Скорее всего, он не хотел повторять опыт России в приватизации и хотел показать иную природу украинского характера и историю формирования нации. Но вряд ли ему это удалось.

Перестройка в СССР началась тогда, когда мы были одним государством. Уже много лет пытались догнать и перегнать Америку. А тут вдруг дружно решили все стать европейцами. И стали сочинять для себя новую сказку о «цивилизованных странах», принижая самих себя перед европейцами и соперничая друг с другом.

Стремясь в Европу, на Запад, реформаторы из партократии увлеклись антисоветской идеологией и критикой советской истории, о которой было сказано в предыдущей главе. Но, если в Москве и Санкт-Петербурге сочиняли всякие покаянные и самообличительные статьи с киносценариями, то на Украине во всем винили Москву и москалей. Запад не только поощрял эту тенденцию, но и накапливал подобную информацию, чтобы использовать ее в своих целях.

Уже спустя несколько лет после распада СССР стало приходить некоторое осознание истинных отношений к РФ и другим бывшим советским республикам со стороны «цивилизованных стран», то есть Запада.

О том, что Россия никогда не станет частью Запада, говорили и прозревшие диссиденты-западники: «…Как бы русские ни оплёвывали коммунистический период своей истории, как бы ни усердствовали в разрушении того, что было достигнуто за этот период, как бы ни ползали на коленках и ни холуйствовали перед Западом, как бы ни подражали всему западному и как бы ни перенимали все пороки Запада, Россия всё равно никогда не станет частью Запада…» (Александр Зиновьев. книга «Запад» 1995 год).

В приведенной цитате понятия русские и Россия надо понимать в широком смысле, как это понимают на Западе. Примерно так же, как мы понимаем слова Америка и американцы.

В прошлом году в Конституцию было вписано определение, что русские являются государствообразующим народом, чтобы закрепить за русским языком статус единого государственного языка и пресечь всякие попытки подрывных спекуляций на эту тему. Наверное, так думали авторы внесенной конституционной поправки. А нельзя ли было обойтись без слов государствообразующий народ? Ведь это само собой разумеется, что русский язык общенациональным стал исторически.

Поправки к Конституции РФ Дарья Драй © ИА REGNUM

В демографии слово градообразующий вполне пригодно в качестве научного термина. А в праве оно приобретает другой смысл. В сознание нерусского человека походя закладывается некоторая его ущербность по отношению к «старшему брату», а у русского может возникнуть шовинистическое высокомерие. К чему это может привести в будущем?

Представьте себе, что в США тоже ввели такой термин. И какая раса там станет государствообразующей? Ирландские заключенные, которые были первыми рабами на плантациях и потом осваивали жизненное пространство за счет геноцида индейцев? Африканские негры, привезенные насильно англичанами и терпевшими расовую дискриминацию еще сто лет после отмены рабства? А, может, только потомки чистопородных англичан?

Но дело сделано. И тут как бы сам собой возникает вопрос к элите русской государствообразующей нации, а какое государство мы строим и могут ли нерусские народы заниматься своей собственной государственной политикой, не выходя из Российской Федерации?

Возникает ряд и других правовых вопросов, очень важных для укрепления политической стабильности. Например, что такое нация и национальность, как различить татарина и русского или еврея и черкеса? Что относится к общенациональному достоянию и какие на него права у простых граждан?

Если по-прежнему считать Россию многонациональным государством, а не единой нацией, то рано или поздно ленинский принцип и международное право наций на самоопределение могут быть использованы противником для дестабилизации и распада Российской Федерации. Если на Западе Россию считали тюрьмой народов, то кем были русские в этой «тюрьме»? Ответа на эти вопросы нет.

Образа государства будущего тоже нет. Сороса попросили вон из РФ, но его идеи открытого общества живут в экономике и социологии. К ним прибавили цифровизацию всего и вся. А еще стала внедряться в научные умы и в политику концепция основателя Международного экономического форума в Давосе Клауса Шваба о четвертой промышленной революции в мировом сообществе, в которой нет места государству, частной собственности и вообще человеку как личности. Всё по Марксу — цифровой коммунизм неизбежен. Численность и качество населения будет регулировать искусственный интеллект.

Российской альтернативы давосским планам в России нет. Политические партии и ведомства живут одним днем и посланиями президента. Оказывается, в год выборов выбора нет как такового, — все на одно лицо.

Ученый Николай Николаевич Платошкин попытался предложить идею нового социализма, но тут же на него завели уголовное дело по формальному обвинению, и скоро уже год, как он находится под домашним арестом. А в конце апреля прошло первое странное заседание суда по существу дела с нарушением УПК, подробно описанное в СМИ. Заседание длилось 12 часов без перерыва.

Николай Платошкин Цитата из ивдео Николая Платошкина

Сам арест Платошкина выглядит слишком показательным. Чем он так мог угрожать правопорядку, чтобы его судить уголовным судом? Обвиненного в тяжких преступлениях Ходорковского выпустили на свободу, и он теперь активно готовит госпереворот, а ученого сажают в тюрьму за убеждения, которые пока не имеют никаких опасных для общества последствий. Дискуссии недопустимы?

Тем не менее в обществе нарастают явно просоветские настроения в год выборов, и дело Платошкина только их усиливает. А авторитет Кремля падает. Креатура Госдепа Алексей Навальный уходит на задний план. Это хорошо понимают профессиональные юристы, гарант Конституции президент Путин Владимир Владимирович и его заместитель по СБ Медведев Дмитрий Анатольевич. Возможно, дело Платошкина затеяно против них, как и вся история с отравлением и заключением Навального?

Оппозиция стремится реанимировать критику сталинизма, которая пошла на спад, чтобы припугнуть общество якобы начавшимся возвратом к сталинским репрессиям. А это будет уже не антисоветская критика, а удар по укреплению государственности в самой России. Уличные конфликты-майданы, которые мы наблюдаем по всему миру, — приемы охлократии, обманчиво короткий путь к власти. Они не решают политические проблемы, а лишь усугубляют их.

О фальсификации истории

Президент Путин в очередной раз призвал бороться с фальсификацией истории. Но фальсифицировать историю начали не сегодня и даже не вчера. Вся перестройка идеологически была построена на фальсификации советской истории, которая косвенно реабилитировала всех, кто хоть как-то был причастен к войне с большевизмом. Теперь это герои.

Всё это последствия легкомысленного отношения к политике тех людей, которые рвались к власти, и тех писателей и исследователей, которые строили свою карьеру на дешевом популизме.

Первым в этом списке можно назвать Хрущева с его критикой культа личности Сталина. По сути, это была внутрипартийная разборка. Что она дала стране? Кроме вреда, ничего. Потому что у Хрущева были свои амбиции и свой собственный культ, который он старался укрепить как первый секретарь и член президиума ЦК КПСС, председатель Совета министров. За что и был отправлен на пенсию. Как говорится, за что боролся, на то и напоролся.

Сталин и Хрущёв в президиуме сессии ЦИК СССР. Январь 1936 года

О критике Сталина Хрущевым и современными антисталинистами надо сказать особо. Потому что дело вовсе не в Сталине. Целью критики Сталина была не защита демократии, прав и свобод личности, а развал Советского Союза с последующим переделом собственности через дискредитацию консолидирующей идеологии. А такой идеологией реально была и остается для России Великая Победа, а не построение коммунизма.

Фигура Сталина — это символ эпохи достижений и побед. Его авторитет при жизни среди политиков ведущих стран мира был высоким и непререкаемым. О нем очень высоко отзывались Уинстон Черчилль, Теодор Рузвельт, Шарль де Голль, Броз Тито, Мао Дзэдун и ряд других видных политиков того времени. Соответственно и авторитет СССР после войны, его влияние на мировую политику были очень высокими, что позволяло преодолевать различного рода трудности в международных отношениях.

Поэтому своей критикой Хрущев не столько развенчал Сталина, сколько унизил страну, представив ее в худшем варианте, чем представляли на Западе Российскую империю, тюрьмой народов. Были испорчены дружественные отношения с Китаем, Югославией, Албанией и другими странами мира социалистической ориентации, для которых СССР был примером.

Критика Сталина в перестройку вообще никакой положительной роли не сыграла. Мертвые срама не имут. Наоборо, она вызвала просталинскую реакцию на фоне безумной приватизации, разрушения экономики и расцвета коррупции.

А в идеологическом плане был нанесен сокрушительный удар по авторитету СССР и его историческому значению в победе над гитлеровским нацизмом и освобождении Европы от фашизма. Запад тут же воспользовался ситуацией и обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, победителями в которой над тоталитаризмом были названы США и Великобритания при незначительном участии Франции, а решения Ялтинской мирной конференции по нерушимости послевоенных границ были дезавуированы.

Уинстон Черчилль, Франклин Делано Рузвельт и Иосиф Виссарионович Сталин. Ялта, февраль 1945 г

Российская Федерация как преемник СССР приняла в наследство все эти обвинения и с ними образ коварного агрессора. Западные историки не принимают в свой адрес упреки в фальсификации истории, оправдываясь тем, что «вы сами так сказали». И подобная фальсификация продолжается. Если Сталин был деспотом и агрессором, то Гитлер, может, и не так уж и виноват? На эту тему уже ведутся дискуссии в Европе. Мюнхенский сговор 1938 года не осуждается как провокация Гитлера к походу на Восток и как предтеча Второй мировой войны.

Советская история в России фальсифицируется в документальном и художественном кино, в литературе и публицистике. Меняется представление о Великой Отечественной войне у новых поколений, и синдром «Коли из Уренгоя» уже не воспринимается как кощунство. Это просто как бы иная интерпретация исторических событий, примирение эпох и народов. А на самом деле это самообман или преднамеренная ложь.

Есть такая поговорка: «Если выстрелить в историю из пистолета, она ответит выстрелом из пушки». Что и подтверждается объективно.