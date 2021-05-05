Григорий Ванин, 5 мая 2021, 10:05 — REGNUM Накануне Пасхи 28 апреля в городе-герое Киеве прошел так называемый марш вышиванок в честь дивизии СС «Галичина». В сообщениях официальных украинских СМИ аббревиатура СС не значилась. Дивизию преподносили как символ воинской доблести и славы для всех вооруженных сил современной Украины — ВСУ. Это не первая подобная акция украинских нацистов при поддержке государственной власти. Радикальный национализм стал официальной идеологией Украины сразу же после провозглашения ею своей независимости. Понадобились и символы украинского национального единства, героическое боевой прошлое нации.
Украинская преемственность
Это теперь давняя история. Но забывать ее нельзя, наблюдая за происходящим не только на Украине.
Идеология тотальной украинизации галицко-волынских русинов стала насаждаться гораздо раньше? перед Первой мировой войной в Австро-Венгрии. Русины-русняки-рутены, издревле считавшие себя русскими, подверглись геноциду со стороны австрийцев, венгров, поляков и самозваных украинцев, лояльных Австрийской короне. Вина русинов была только в том, что в историко-культурном плане они ориентировались всегда на Россию. А Россия считалась соперницей Австро-Венгрии и врагом Польши. Тогда и появились первые концлагеря смерти в Европе для русинов Талергоф и Терезин, в которых украинцы их вешали и расстреливали как предателей нации.
В советский период 20−30-х годов в УССР проводилась повальная насильственная украинизация в ходе общесоюзной кампании по так называемой коренизации населения. Это подпитывало националистические настроения, которые сливались с антисоветскими. Как следствие, общественное сознание республики в политическом смысле оказалось неоднородным.
В годы Великой Отечественной войны этот фактор был использован гитлеровцами для формирования из украинцев дивизии СС «Галичина» и других подразделений типа батальонов «Нахтигаль» и «Роланд», воевавших против Красной армии, другими словами, против большевиков, как тогда говорили.
После войны остатки украинских нацистов обосновались в эмиграции в США, Канаде, ФРГ, Франции и в других странах. Активная их часть использовалась в подрывной деятельности спецслужб против СССР. На украинском языке с территории ФРГ велись радиопередачи с антисоветской пропагандой, нелегально засылалась на территорию Украины литература подрывного содержания, поддерживалась агентурная связь и подпольная сеть националистических организаций. Против боевых отрядов националистов войсковые операции велись до конца 1950-х годов.
Когда стал распадаться Советский Союз, антикоммунизм и антисоветизм стали стержнем идеологической пропаганды во всех республиках. Главным объектом критики сделали Сталина, с именем которого были связаны практически все победы и достижения СССР. Разрушая пропагандистские мифы КПСС, критики разрушали и образ своей страны, перечеркивали ее славную историю, разрывали преемственность поколений, без которой общество и государство деградируют.
Но главным в этом процессе стало то, что победители превратились в побежденных, а их враги стали героями. Такая вот произошла инверсия смыслов и символов, которая перекинулась сначала из Москвы и Ленинграда в республики и затем за границу. Антисоветизм переродился в русофобию, Сталина приравняли к Гитлеру, СССР назвали зачинщиком войны наравне с фашистской Германией.
На Украине 23 августва 1992 года в торжественной обстановке премьер в изгнании Украинской народной республики Николай Плавьюк передал первому секретарю ЦК компартии Украины — он же её первый президент — Леониду Кравчуку булаву, желто-голубой флаг Нижней Австрии, известный нам как национальный украинский флаг, и специальную грамоту о том, что Украина является преемницей УНР, а не УССР. То есть УНР, провозглашенной националистами более ста лет назад и не состоявшейся как государство.
США поддержали это движение на Украине и среди эмигрантов не только печеньками и долларами на Майдан (1995, 2013, 2014 гг.), но и кадрами.
Таким образом, Украина отказалась от своего советского прошлого, объявила советское время оккупацией и преступным режимом. Тем самым была поставлена под сомнение законность передачи территорий РСФСР в состав УССР. Да и сам ленинградский мэр ученый-правовед Анатолий Собчак как-то заметил по этому поводу, что Украина должна была бы выходить из СССР в тех границах, в которых вошла, то есть в границах УНР.
На Пасху 2 мая в городе-герое Одессе горожане возложили цветы к Дому профсоюзов, где в 2014 году в результате столкновений в центре города и от пожара в здании погибли 48 человек. Националисты забросали здание, в котором были протестующие против госпереворота, бутылками с зажигательной смесью. Такие же садистские методы они применяли на майдане против беркутовцев, получивших приказ от тогдашнего президента Януковича не применять оружие даже для самозащиты.
В этот же день поминовения погибших, 2 мая радикалы-националисты провели свой марш в Одессе с позволения городской и центральной власти. За трагедию 2014 года никто не ответил. Власти не увидели в тех событиях состава преступления. Да и по-другому быть не могло. Нынешняя украинская власть установилась в результате государственного переворота и себя судить не будет.
Да, должностные лица во власти поменялись. А политика тоталитарной украинизации и радикального национализма остается неизменной.
На российских государственных ТВ-каналах много критики и упреков в сторону украинцев и практически нет никакого сочувствия остальному народу, попавшему в беду. Антисоветская идеология в РФ всё так же в ходу. Какие еще ядовитые плоды она нам преподнесет?
Россия не Украина?
Леонид Кучма, один из самых благоразумных украинских политиков из бывших хозяйственников, написал книгу «Украина не Россия». В чем была мотивация такого литературного труда? Скорее всего, он не хотел повторять опыт России в приватизации и хотел показать иную природу украинского характера и историю формирования нации. Но вряд ли ему это удалось.
Перестройка в СССР началась тогда, когда мы были одним государством. Уже много лет пытались догнать и перегнать Америку. А тут вдруг дружно решили все стать европейцами. И стали сочинять для себя новую сказку о «цивилизованных странах», принижая самих себя перед европейцами и соперничая друг с другом.
Стремясь в Европу, на Запад, реформаторы из партократии увлеклись антисоветской идеологией и критикой советской истории, о которой было сказано в предыдущей главе. Но, если в Москве и Санкт-Петербурге сочиняли всякие покаянные и самообличительные статьи с киносценариями, то на Украине во всем винили Москву и москалей. Запад не только поощрял эту тенденцию, но и накапливал подобную информацию, чтобы использовать ее в своих целях.
Уже спустя несколько лет после распада СССР стало приходить некоторое осознание истинных отношений к РФ и другим бывшим советским республикам со стороны «цивилизованных стран», то есть Запада.
О том, что Россия никогда не станет частью Запада, говорили и прозревшие диссиденты-западники: «…Как бы русские ни оплёвывали коммунистический период своей истории, как бы ни усердствовали в разрушении того, что было достигнуто за этот период, как бы ни ползали на коленках и ни холуйствовали перед Западом, как бы ни подражали всему западному и как бы ни перенимали все пороки Запада, Россия всё равно никогда не станет частью Запада…» (Александр Зиновьев. книга «Запад» 1995 год).
В приведенной цитате понятия русские и Россия надо понимать в широком смысле, как это понимают на Западе. Примерно так же, как мы понимаем слова Америка и американцы.
В прошлом году в Конституцию было вписано определение, что русские являются государствообразующим народом, чтобы закрепить за русским языком статус единого государственного языка и пресечь всякие попытки подрывных спекуляций на эту тему. Наверное, так думали авторы внесенной конституционной поправки. А нельзя ли было обойтись без слов государствообразующий народ? Ведь это само собой разумеется, что русский язык общенациональным стал исторически.
В демографии слово градообразующий вполне пригодно в качестве научного термина. А в праве оно приобретает другой смысл. В сознание нерусского человека походя закладывается некоторая его ущербность по отношению к «старшему брату», а у русского может возникнуть шовинистическое высокомерие. К чему это может привести в будущем?
Представьте себе, что в США тоже ввели такой термин. И какая раса там станет государствообразующей? Ирландские заключенные, которые были первыми рабами на плантациях и потом осваивали жизненное пространство за счет геноцида индейцев? Африканские негры, привезенные насильно англичанами и терпевшими расовую дискриминацию еще сто лет после отмены рабства? А, может, только потомки чистопородных англичан?
Но дело сделано. И тут как бы сам собой возникает вопрос к элите русской государствообразующей нации, а какое государство мы строим и могут ли нерусские народы заниматься своей собственной государственной политикой, не выходя из Российской Федерации?
Возникает ряд и других правовых вопросов, очень важных для укрепления политической стабильности. Например, что такое нация и национальность, как различить татарина и русского или еврея и черкеса? Что относится к общенациональному достоянию и какие на него права у простых граждан?
Если по-прежнему считать Россию многонациональным государством, а не единой нацией, то рано или поздно ленинский принцип и международное право наций на самоопределение могут быть использованы противником для дестабилизации и распада Российской Федерации. Если на Западе Россию считали тюрьмой народов, то кем были русские в этой «тюрьме»? Ответа на эти вопросы нет.
Образа государства будущего тоже нет. Сороса попросили вон из РФ, но его идеи открытого общества живут в экономике и социологии. К ним прибавили цифровизацию всего и вся. А еще стала внедряться в научные умы и в политику концепция основателя Международного экономического форума в Давосе Клауса Шваба о четвертой промышленной революции в мировом сообществе, в которой нет места государству, частной собственности и вообще человеку как личности. Всё по Марксу — цифровой коммунизм неизбежен. Численность и качество населения будет регулировать искусственный интеллект.
Российской альтернативы давосским планам в России нет. Политические партии и ведомства живут одним днем и посланиями президента. Оказывается, в год выборов выбора нет как такового, — все на одно лицо.
Ученый Николай Николаевич Платошкин попытался предложить идею нового социализма, но тут же на него завели уголовное дело по формальному обвинению, и скоро уже год, как он находится под домашним арестом. А в конце апреля прошло первое странное заседание суда по существу дела с нарушением УПК, подробно описанное в СМИ. Заседание длилось 12 часов без перерыва.
Сам арест Платошкина выглядит слишком показательным. Чем он так мог угрожать правопорядку, чтобы его судить уголовным судом? Обвиненного в тяжких преступлениях Ходорковского выпустили на свободу, и он теперь активно готовит госпереворот, а ученого сажают в тюрьму за убеждения, которые пока не имеют никаких опасных для общества последствий. Дискуссии недопустимы?
Тем не менее в обществе нарастают явно просоветские настроения в год выборов, и дело Платошкина только их усиливает. А авторитет Кремля падает. Креатура Госдепа Алексей Навальный уходит на задний план. Это хорошо понимают профессиональные юристы, гарант Конституции президент Путин Владимир Владимирович и его заместитель по СБ Медведев Дмитрий Анатольевич. Возможно, дело Платошкина затеяно против них, как и вся история с отравлением и заключением Навального?
Оппозиция стремится реанимировать критику сталинизма, которая пошла на спад, чтобы припугнуть общество якобы начавшимся возвратом к сталинским репрессиям. А это будет уже не антисоветская критика, а удар по укреплению государственности в самой России. Уличные конфликты-майданы, которые мы наблюдаем по всему миру, — приемы охлократии, обманчиво короткий путь к власти. Они не решают политические проблемы, а лишь усугубляют их.
О фальсификации истории
Президент Путин в очередной раз призвал бороться с фальсификацией истории. Но фальсифицировать историю начали не сегодня и даже не вчера. Вся перестройка идеологически была построена на фальсификации советской истории, которая косвенно реабилитировала всех, кто хоть как-то был причастен к войне с большевизмом. Теперь это герои.
Всё это последствия легкомысленного отношения к политике тех людей, которые рвались к власти, и тех писателей и исследователей, которые строили свою карьеру на дешевом популизме.
Первым в этом списке можно назвать Хрущева с его критикой культа личности Сталина. По сути, это была внутрипартийная разборка. Что она дала стране? Кроме вреда, ничего. Потому что у Хрущева были свои амбиции и свой собственный культ, который он старался укрепить как первый секретарь и член президиума ЦК КПСС, председатель Совета министров. За что и был отправлен на пенсию. Как говорится, за что боролся, на то и напоролся.
О критике Сталина Хрущевым и современными антисталинистами надо сказать особо. Потому что дело вовсе не в Сталине. Целью критики Сталина была не защита демократии, прав и свобод личности, а развал Советского Союза с последующим переделом собственности через дискредитацию консолидирующей идеологии. А такой идеологией реально была и остается для России Великая Победа, а не построение коммунизма.
Фигура Сталина — это символ эпохи достижений и побед. Его авторитет при жизни среди политиков ведущих стран мира был высоким и непререкаемым. О нем очень высоко отзывались Уинстон Черчилль, Теодор Рузвельт, Шарль де Голль, Броз Тито, Мао Дзэдун и ряд других видных политиков того времени. Соответственно и авторитет СССР после войны, его влияние на мировую политику были очень высокими, что позволяло преодолевать различного рода трудности в международных отношениях.
Поэтому своей критикой Хрущев не столько развенчал Сталина, сколько унизил страну, представив ее в худшем варианте, чем представляли на Западе Российскую империю, тюрьмой народов. Были испорчены дружественные отношения с Китаем, Югославией, Албанией и другими странами мира социалистической ориентации, для которых СССР был примером.
Критика Сталина в перестройку вообще никакой положительной роли не сыграла. Мертвые срама не имут. Наоборо, она вызвала просталинскую реакцию на фоне безумной приватизации, разрушения экономики и расцвета коррупции.
А в идеологическом плане был нанесен сокрушительный удар по авторитету СССР и его историческому значению в победе над гитлеровским нацизмом и освобождении Европы от фашизма. Запад тут же воспользовался ситуацией и обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, победителями в которой над тоталитаризмом были названы США и Великобритания при незначительном участии Франции, а решения Ялтинской мирной конференции по нерушимости послевоенных границ были дезавуированы.
Российская Федерация как преемник СССР приняла в наследство все эти обвинения и с ними образ коварного агрессора. Западные историки не принимают в свой адрес упреки в фальсификации истории, оправдываясь тем, что «вы сами так сказали». И подобная фальсификация продолжается. Если Сталин был деспотом и агрессором, то Гитлер, может, и не так уж и виноват? На эту тему уже ведутся дискуссии в Европе. Мюнхенский сговор 1938 года не осуждается как провокация Гитлера к походу на Восток и как предтеча Второй мировой войны.
Советская история в России фальсифицируется в документальном и художественном кино, в литературе и публицистике. Меняется представление о Великой Отечественной войне у новых поколений, и синдром «Коли из Уренгоя» уже не воспринимается как кощунство. Это просто как бы иная интерпретация исторических событий, примирение эпох и народов. А на самом деле это самообман или преднамеренная ложь.
Есть такая поговорка: «Если выстрелить в историю из пистолета, она ответит выстрелом из пушки». Что и подтверждается объективно.