Ижевск, , 09:17 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 5 мая выявили 42 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 48 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 006 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей коронавируса — один ребенок в возрасте до 14 лет и семь человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 60 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 29 778 человек. 420 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано три летальны случая среди пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки скончался один житель республики.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2808 человек. Из этого числа 2450 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 306 человек — в состоянии средней степени тяжести, 52 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртию поступила крупная партия вакцин от коронавируса. В частности, республика получил 11,135 тыс. комплектов вакцины «Спутник V» и 8,1 тыс. комплектов препарата «ЭпиВакКорона». Сейчас препараты для прививок распределяют по медицинским организациям республики. До настоящего момента в регион поступило около 110 тыс. комплектов антикоронавирусных от трёх отечественных производителей.

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