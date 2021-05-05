Владикавказ, , 09:15 — REGNUM В составе правительства Северной Осетии произошло еще одно кадровое изменение. С поста первого заместителя председателя правительства ушел Ахсарбек Сабаткоев. Он покинул должность по собственному желанию, передает ГТРК «Алания».

Врио главы республики Сергей Меняйло удовлетворил просьбу Сабаткоева от отставке, подписав 4 мая указ об освобождении его от исполнения обязанностей зампреда правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отставку по собственному желанию подала вице-премьер Ирина Азимова. Её уволили с поста зампреда правительства в середине апреля 2021 года. Напомним, после назначения 9 апреля на должность врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло он отправил правительство региона в отставку, поручив всем министрам исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.

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