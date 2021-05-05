Саратов, , 09:18 — REGNUM В Саратовской области в апреле отменили карантин по заболеванию бешенством в 12 населенных пунктах, но еще в 11 — зарегистрированы новые очаги распространения инфекции. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба регионального управления ветеринарии.

Так, карантин отменен в селах Квасниковка (Энгельсский район), Арбузовка (Ивантеевский район), Скатовка (Ровенский район), Нижняя Покровка (Перелюбский район), Золотовка (Марксовский район), Каменка и Заволжский (Пугачевский район), в деревне Александровка (Новобурасский район), на железнодорожном разъезде Усатовский (Краснокутский район), в поселках Самойловка и Мокроус, в городе Аткарске.

Диагностические исследования на бешенство проводят 67 лабораторий. Заболевание выявлено в 47 случаях. 11 населенных пунктов объявлены неблагополучными по заболеванию бешенством: в Энгельсском, Александрово-Гайском, Пугачевском, Красноармейском, Новоузенском, Дергачевском, Озинском, Вольском, Воскресенском и Балашовском районах и в городе Саратове.

Ситуация по бешенству животных находится на особом контроле ветеринарных служб. За первый квартал этого года в целях профилактики проведено 123,1 тыс. вакцинаций, в том числе 16,6 тыс. среди собак и 15,6 тыс. кошек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России только в апреле зарегистрировано 167 случаев беженства. Тюменская, Саратовская и Пензенская области вошли в тройку антилидеров, где чаще всего выявляли случаи бешенства.

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