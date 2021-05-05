Петропавловск-Камчатский, , 09:13 — REGNUM На Камчатке 5 мая стало известно о смерти председателя Законодательного собрания края Валерия Раенко. Как пишет ИА «Камчатка-информ», ссылаясь на источники в правительстве региона, спикер скончался после продолжительной тяжелой болезни.

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Раенко скончался на 66 году жизни. Известно, что на протяжении нескольких месяцев он боролся с тяжелой болезнью.

Валерий Раенко был избран депутатом Законодательного собрания Камчатки от «Единой России». Первый раз депутатом он избрался в 2007 году и являлся первым заместителем председателя краевого парламента. В 2011 году Раенко вновь избрался депутатом и стал председателем Законодательного собрания. В 2016 году был успешно переизбран.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чите 21 февраля на 67-м году жизни после продолжительной болезни скончался председатель Законодательного собрания Забайкальского края, заслуженный врач РФ Игорь Лиханов.