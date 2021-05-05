Красногвардейский район, 5 мая 2021, 09:12 — REGNUM В Красногвардейском районе Оренбургской области обнаружен снаряд. Место нахождения боеприпаса оцеплено и охраняется, сообщает пресс-службе УМВД по региону.
По данным ведомства, жительница села Бахтиярово во время посадки картофеля в огороде наткнулась на снаряд. О находке женщина проинформировала правоохранителей.
В полиции отметили, что обнаруженный ржавый предмет конструктивно похож на артиллерийский снаряд, калибра 76 миллиметров. Ожидается приезд специалистов-саперов.