Красногвардейский район, Оренбургская область, 5 мая, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Красногвардейском районе Оренбургской области обнаружен снаряд. Место нахождения боеприпаса оцеплено и охраняется, сообщает пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Обнаруженный снаряд

По данным ведомства, жительница села Бахтиярово во время посадки картофеля в огороде наткнулась на снаряд. О находке женщина проинформировала правоохранителей.

В полиции отметили, что обнаруженный ржавый предмет конструктивно похож на артиллерийский снаряд, калибра 76 миллиметров. Ожидается приезд специалистов-саперов.