Москва, , 09:11 — REGNUM Вторая доза вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 совершенно необходима, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет. Об этом сегодня в интервью РИА Новости заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Специалист рассказал, что после первой дозы вакцины начинают вырабатываться антитела, которые формируют так называемый гуморальный иммунитет. Он определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Однако гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2−3 месяца.

Именно поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины, благодаря которой формируется уже Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти, пояснил Горелов.

«Именно они обеспечивают надежную защиту от инфекции», — подчеркнул он.

Оптимальный интервал между дозами вакцины обычно составляет 30−45 дней, но в условиях пандемии полтора месяца — это слишком много, поэтому интервал сокращен до 21 дня.

«Отказываясь от второй дозы вакцины, человек ставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы», — сказал Горелов.