Москва, 5 мая, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Вторая доза вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 совершенно необходима, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет. Об этом сегодня в интервью РИА Новости заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

Специалист рассказал, что после первой дозы вакцины начинают вырабатываться антитела, которые формируют так называемый гуморальный иммунитет. Он определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Однако гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2−3 месяца.

Именно поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины, благодаря которой формируется уже Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти, пояснил Горелов.

«Именно они обеспечивают надежную защиту от инфекции», — подчеркнул он.

Оптимальный интервал между дозами вакцины обычно составляет 30−45 дней, но в условиях пандемии полтора месяца — это слишком много, поэтому интервал сокращен до 21 дня.

«Отказываясь от второй дозы вакцины, человек ставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы», — сказал Горелов.