Роли, США, , 09:12 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» уверенно обыграл команду «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась победой хозяев со счетом 6:3.

У «Каролины» забитые голы в свой актив записали оформившие в матче дубли швейцарский форвард Нино Нидерайтер (25-я минута и 59-я, в пустые ворота) и российский нападающий Андрей Свечников (36-я и 45-я), а также финский форвард Теуво Терявяйнен (48-я) и чешский нападающий Мартин Нечас (58-я, в пустые ворота).

В составе «Чикаго» голы забили также оформивший в матче дубль Алекс Дебринкэт (7-я, в большинстве и 52-я) и Майк Хардман (13-я).

Также Андрей Свечникрв записал на свой счет одну результативную передачу. Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем мачте «Каролина», одержавшая пятую подряд победу, 7 мая снова сыграет с «Чикаго», потерпевшим шестое подряд поражение.