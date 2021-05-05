Владивосток, , 09:15 — REGNUM Арендаторы земельных участков в бухте Лазурной, известной как Шамора, готовятся к летнему сезону — благоустраивают свои территории, сообщили 5 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Владивостока.

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Так, вместо временных деревянных построек на втором и третьем пляжах появятся открытые террасы, уже демонтированы остатки прежних конструкций, частично возведены деревянные настилы, в ближайшее время начнутся работы по обустройству пешеходных зон.

«На песчаной полосе появятся открытые террасы для отдыхающих, к купальному сезону будут установлены раздевалки. Планируем также смонтировать вдоль пешеходной зоны уличное освещение, сейчас прорабатываем внешний вид фонарей. На втором этапе — в следующем году — планируется полная реконструкция кафе, расположенных ближе к дороге. Проекты ещё находятся в разработке»,— рассказал директор управляющей компании Станислав Примаченко.

Соблюдение всех норм использования прибрежной территории будет под контролем администрации Владивостока, Роспотребнадзора, других надзорных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края с 1 мая заработает 44 общедоступных пляжа.