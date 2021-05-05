с. Кисловское, , 09:50 — REGNUM В селе Кисловское (Свердловская область) продают на кирпичи бывшее здание земской школы. Соответствующее объявление вывешено на портале «Авито».

Продавец заявляет, что объект построен в 1910 году из царского кирпича. «Подлежит как реставрации, так и полному разбору, с дальнейшим использованием кирпича как ценного стройматериала», — написал автор объявления.

Также в тексте сказано, что здание школы якобы основал прапрадед Мамина-Сибиряка. Однако данное высказывание представляется сомнительным. Один из известных прапрадедов именитого писателя по материнской линии был «плененным под Полтавой шведом, принявшим русское подданство под фамилией Воинсвенский», говорит историк Аркадий Коровин. Очевидно, что участники или современники Полтавской битвы (1709 год) просто не дожили бы до начала XX века.

Здание продаётся как набор старинных кирпичей (от 80 тыс. до 100 тыс. единиц). Продавец готов отдать строение и целиком, за 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отменили реставрацию старинного особняка на улице Кирова. На месте дома может появиться трамвайное кольцо.

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