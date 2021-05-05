Горно-Алтайск, , 09:08 — REGNUM Семьям в Республике Алтай, оказавшимся в зоне подтопления во время паводка, организованы выплаты по 5 тыс. рублей. Всего выплаты получат 55 малоимущих семей или 116 человек, сообщает ГТРК «Горный Алтай».

Как отмечается, с 3 мая ухудшения паводковой ситуации не прогнозируется. За помощью по откачке воды, просушке дома и так далее пострадавших необходимо обращаться в администрации муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля из-за обильных дождей реки в Горно-Алтайске и трёх районах республики вышли из берегов, затопив более сотни домовладений. Были также повреждены мосты и дороги, проезд по федеральной трассе, а также ряду автомобильных дорог был закрыт или ограничен из-за переливов воды.

В настоящее время спасатели и коммунальные службы устраняют последствия удара стихии. Так, в Горно-Алтайске отремонтированы мосты на улицах Чаптынова и Фрунзе, укреплены размытые участки дорог. Продолжается ремонт моста на улице Совхозной.

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