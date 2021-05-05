Новосибирск, , 09:08 — REGNUM Новосибирские следователи начали проверку информации о травмировании ребёнка в детском игровом клубе. Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

«Из информационного сообщения следует, что в игровом клубе, расположенном в Октябрьском районе Новосибирска на улице Воинская, трёхлетняя девочка во время игры в лабиринте при падении с метровой конструкции рассекла подбородок. Ребёнка доставили в травпункт, где наложили пять швов, — уточнила Кулешова. — Со слов матери девочки, на игровой конструкции с открытым пролетом отсутствовала защитная сетка. При этом, правил безопасности и ограничений по возрасту нигде прописано не было, администратор, со слов женщины, не предупредила об опасности данной конструкции. Кроме того, из сообщения следует, что в игровом клубе пострадавшему ребёнку не смогли оказать полноценную первую помощь».

По результатам доследсьвенной проверки будет принято процессуальное решение.