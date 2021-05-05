Чайковский, Пермский край, , 09:06 — REGNUM В городе Чайковский Пермского края вынесен приговор в отношении 17-летней местной жительницы за организацию занятия проституцией, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2020 году девушка вовлекала в занятие проституцией своих знакомых 2004 и 2003 годов рождения. Клиентов для оказания сексуальных услуг сутенерша искала через соцсеть в интернете. В дальнейшем злоумышленница получала процент от вырученной суммы за организацию преступной деятельности.

Суд назначил несовершеннолетней девушке наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.