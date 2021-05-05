Лондон, , 08:52 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 4 мая встречу с министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, встреча состоялась в Лондоне в рамках министерской встречи стран «Большой семёрки» (G7).

Известно, что представителей двух стран договорились укрепить сотрудничество в сфере строительства и туризма, а также сотрудничества со странами АСЕАН в вопросе борьбы с пандемией коронавируса и восстановления экономик.

Стороны также обсудили ситуацию в Мьянме и совместное заявление лидеров стран АСЕАН по итогам саммита в Джакарте (Индонезия).

Отмечается, что 4 мая глава МИД Южной Кореи должен был провести встречу с представителями Индии, однако она не состоялась в связи с положительным результатом на коронавирус у индийских дипломатов.

5 мая Чон Ый Ён встретится с представителями Канады, ЕС и Германии.